Inician jornada de 250 cirugías de cataratas en Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una meta de 250 pacientes atendidos en tres días, este miércoles inició la campaña de cirugías de cataratas en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Número Uno.

El director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez, informó que durante miércoles, jueves y viernes se realizarán poco más de 80 procedimientos diarios con el objetivo de devolver la vista y mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores de Piedras Negras y la región.

"Es un beneficio que se les brinda a muchos pacientes para darles la oportunidad de volver a ver. Tenemos programados 250 pacientes en estos tres días, por lo que se atenderán más de 80 personas diariamente", señaló.

Debido a la magnitud de la jornada, la operación habitual del hospital registrará ajustes temporales en áreas de consulta externa y quirófanos, ya que gran parte de la infraestructura será destinada a la atención de los pacientes participantes en la campaña.

Aguilar Rodríguez explicó que, como en años anteriores, se instalarán carpas en el exterior del hospital y se contará con el apoyo de personal de Mejora Coahuila para coordinar la llegada y atención de los beneficiarios, muchos de ellos adultos mayores que requieren asistencia para desplazarse.

"Son pacientes que vienen acompañados por familiares, algunos en silla de ruedas o con bastón, por lo que se requiere una logística importante para brindarles la atención adecuada", indicó.

El director del hospital pidió comprensión a la ciudadanía por los posibles retrasos en consultas y cirugías programadas; sin embargo, aclaró que las áreas de Urgencias, Hospitalización, Rayos X y Tomografía continuarán operando con normalidad.

Asimismo, destacó que durante la campaña se mantendrá disponible un segundo quirófano exclusivamente para la atención de emergencias.

La jornada contempla la colocación de lentes intraoculares de alta calidad y la participación de oftalmólogos provenientes de Saltillo, quienes se suman al personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital General para desarrollar las intervenciones.

"Es un trabajo arduo. Nosotros aportamos las instalaciones y el personal que recibe a los pacientes, organiza expedientes y coordina el ingreso a quirófano. Afortunadamente, ya contamos con experiencia en este tipo de campañas y estamos listos para atenderlos", concluyó.