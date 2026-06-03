Concesiona Municipio la “Feria del Norte” y deja dudas sobre manejo de 30 mdp

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Feria del Norte 2026 será organizada por una empresa privada, confirmó este martes el alcalde Jacobo Rodríguez, pese a que desde principios de año el Cabildo autorizó una partida de 30 millones de pesos dentro del presupuesto municipal para la realización del evento.

Durante su conferencia matutina, el edil aseguró que la tradicional feria sí se llevará a cabo en septiembre y que será concesionada a un particular, aunque evitó revelar quién será el responsable de la organización o bajo qué mecanismo se definirá la asignación.

“Sí va a haber feria y sí se va a concesionar”, declaró el alcalde al ser cuestionado sobre el tema.

Rodríguez señaló que actualmente se analizan diversas alternativas y que los detalles serán dados a conocer una vez que exista una decisión definitiva.

¿Qué implicaciones tiene la concesión de la feria?

La confirmación abre interrogantes sobre el destino de los recursos públicos previamente autorizados para la feria, ya que hasta ahora no se ha informado si los 30 millones de pesos aprobados continuarán asignados al proyecto, si serán reducidos o modificados, o cuál será la aportación económica del Ayuntamiento una vez que la organización quede en manos de un tercero.

Tampoco se han dado a conocer los criterios que se utilizarán para seleccionar a la empresa concesionaria, ni si el proceso se realizará mediante licitación pública, invitación restringida u otro esquema administrativo.

Cambios en la postura del alcalde

La falta de información sobre el modelo financiero y operativo mantiene dudas respecto a las condiciones bajo las cuales se entregará la explotación comercial del evento y el manejo de los recursos públicos vinculados a su realización.

El anuncio también contrasta con la postura que el propio alcalde sostuvo a finales de enero, cuando defendió que la Feria del Norte debía permanecer bajo control municipal y justificó la inversión de 30 millones de pesos como una estrategia para impulsar el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

En aquel momento, Rodríguez afirmó que la feria generaría beneficios para diversos sectores productivos y sostuvo de manera categórica que el evento no sería concesionado.

“Por eso la feria no se concesiona”, declaró entonces.

A cuatro meses de distancia, la administración municipal confirmó un cambio de criterio que aún carece de detalles sobre su implementación y alcances financieros.