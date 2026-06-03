Muere hombre tras sufrir graves quemaduras; intentaba prender un asador

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre de 30 años que sufrió severas quemaduras al manipular fuego durante una reunión en una quinta de la localidad.

La víctima, identificada como Martín Heriberto González Ramírez, falleció la noche del lunes mientras recibía atención médica en un hospital de esta frontera, donde permanecía internado desde el fin de semana debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de Martín González en Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el accidente ocurrió cuando intentaba encender un asador y una reacción repentina de las llamas lo alcanzó, provocándole quemaduras de consideración.

Familiares señalaron que presuntamente utilizó un líquido inflamable para avivar el fuego antes del incidente; sin embargo, serán las investigaciones las que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Familiares indican que el hombre usó un líquido inflamable antes del accidente.

Tras confirmarse el fallecimiento, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que continúan recabándose testimonios y evidencias para esclarecer el caso, aunque de manera preliminar todo apunta a un accidente.