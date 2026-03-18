Caen presuntas "farderas" tras robo en comercio de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de cuatro mujeres, quienes son investigadas por su presunta participación en el delito de robo cometido en un negocio de la localidad.

De acuerdo con los primeros informes, el modus operandi utilizado apunta a que se trataría de "farderas", ya que sustrajeron mercancía consistente en productos de belleza para mujer sin realizar el pago correspondiente.

Las detenidas y su posible conexión con otros robos

Las autoridades informaron que se iniciará una investigación para determinar si las detenidas cuentan con antecedentes o si su media filiación coincide con otros robos registrados en comercios de la ciudad, debido a que no se tiene reporte previo en el establecimiento afectado.

Las detenidas fueron identificadas como Mayra Alejandra N, de 20 años; Jazmín N, de 18; Dolores Saraí N, de 29; y Rosa María N, de 23 años, todas residentes de la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad. No se descarta que pudieran estar relacionadas con hechos similares en otros municipios.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia

Por su parte, el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las mujeres se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en un plazo de 48 horas, en espera de que los representantes legales del negocio interpongan la denuncia correspondiente.