Seis detenidos en Piedras Negras tras cateo en Lomar Verde

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras un cateo efectuado en una vivienda de la colonia Lomar Verde, en Piedras Negras, seis personas fueron detenidas y posteriormente ingresadas al penal local.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que los implicados comparecieron ante un juez, quien evaluó las pruebas presentadas por la autoridad investigadora.

Acciones de la autoridad

Luego del análisis correspondiente, el juzgador resolvió vincular a proceso a los detenidos, al considerar que existen elementos suficientes que los relacionan con los hechos que se investigan.

Además, se dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerán en reclusión en el centro penitenciario mientras avanza el proceso legal.

Detalles confirmados

Finalmente, el delegado señaló que el domicilio donde se realizó el cateo permanece asegurado y que el Ministerio Público continúa con las investigaciones, estableciendo un plazo de dos meses para la conclusión de la carpeta correspondiente.