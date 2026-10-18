Dan de alta a bebé tras caída accidental

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una bebé de apenas 14 días de nacida fue dada de alta luego de ser sometida a estudios médicos especializados en Piedras Negras, tras ingresar con una posible fractura de cráneo derivada de una caída accidental en su domicilio, en el municipio de Nava.

El caso quedó bajo seguimiento de la Procuraduría Municipal para Niños (Pronnif) de Nava, que citará a los padres de la menor para determinar si existió alguna omisión en el cuidado de la recién nacida y aplicar los protocolos correspondientes de protección infantil.

Circunstancias del accidente

De acuerdo con la información recabada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el padre de la pequeña, identificado como Diego, de 19 años, explicó que la llevaba en brazos cuando tropezó con una extensión eléctrica, lo que provocó que la bebé cayera al piso.

La menor, identificada como Margarita N., fue trasladada inicialmente de Nava al Hospital General de Allende; sin embargo, ante la necesidad de practicarle estudios y análisis especializados, fue enviada al Hospital General de Zona 11 del IMSS, en Piedras Negras.

Personal de la AIC tomó conocimiento del ingreso y entrevistó al joven para recabar información sobre las circunstancias del incidente.

Tras los estudios clínicos, los resultados fueron favorables y la bebé pudo abandonar el hospital, de acuerdo con lo informado por las autoridades médicas.

Seguimiento por parte de la Pronnif

Como parte del seguimiento, la Pronnif citará a Diego, de 19 años, y a Elvira, de 18, padres de la menor, para revisar lo ocurrido y determinar si hubo alguna probable omisión en el cuidado de la niña.