Investigan caída de un menor en Piedras Negras; PRONNIF dará seguimiento al caso

PIEDRAS NEGRAS , COAH: Criminal tomó conocimiento del caso tras el ingreso del pequeño al hospital y entrevistó a sus padres , HÉCTOR y JAQUELINE, para conocer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la versión proporcionada por la familia, el niño se inquietó al observar a otros menores que jugaban en la calle.

Otra de las líneas de investigación apunta a que el menor estaba en brazos de su abuela cuando intentó zafarse, momento en que la mujer habría perdido el control de la situación y el niño cayó.

Intervención de la PRONNIF

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino en el caso y dará seguimiento al entorno familiar para determinar si se trató de un accidente o si existió alguna omisión de cuidados que pudiera haber puesto en riesgo la integridad del pequeño.

Rodríguez Ríos señaló que, por instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se deben investigar a fondo los posibles casos de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía plantea una posible caída accidental; sin embargo, las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad.