Localizan sin vida a joven en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un hombre de 29 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el patio de una vivienda de la colonia Bravo, en Piedras Negras, luego de que su expareja lo encontrara suspendido del cuello y solicitara ayuda al número de emergencias 911.

El reporte movilizó a paramédicos de Bomberos y corporaciones de seguridad hasta un domicilio de la calle Reyes. Al llegar, los socorristas encontraron al joven tendido en el suelo, junto a un corral para perros, y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Circunstancias de la muerte

De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría consumido bebidas alcohólicas durante la madrugada en el patio de la vivienda. Posteriormente, su expareja lo encontró suspendido con una correa para perro que estaba sujeta a uno de los corrales.

La mujer lo descolgó en un intento por auxiliarlo y pidió apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, cuando arribaron los paramédicos, el joven ya había fallecido.

Investigación en curso

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y ordenaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y establecer la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué circunstancias precedieron al hecho. Entre las versiones iniciales se menciona que el joven presuntamente atravesaba una crisis emocional, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.