Acusan a empleado por robo en gasolinera

PIEDRAS NEGRAS, COAH: - La revisión de cámaras de vigilancia, los testimonios y otros datos forman parte de la investigación contra un empleado de una gasolinera de Piedras Negras, señalado por el presunto robo de alrededor de 20 mil pesos durante su jornada laboral.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado, informó que Daniel N., de 34 años, permanece detenido y a disposición del Ministerio Público, dentro del término constitucional para resolver su situación jurídica.

Detalles del robo en la gasolinera

El caso se originó en la gasolinera Santa Fe Multigas, donde el trabajador presuntamente se habría apropiado del efectivo y depositado el dinero en una cuenta bancaria a su nombre, hechos por los que fue denunciado por robo con quebrantamiento de confianza.

De acuerdo con el delegado, elementos de Seguridad Pública realizaron la detención y posteriormente pusieron al señalado a disposición de la autoridad ministerial, que inició las indagatorias correspondientes.

Proceso de investigación y detención

Los encargados del establecimiento formalizaron la denuncia y aportaron información para esclarecer lo ocurrido. Entre los elementos que se consideran en la investigación están las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios y las actividades atribuidas al trabajador.

La Fiscalía continúa con la integración de datos de prueba para determinar la responsabilidad del detenido y definir su situación legal.