Rogelio N queda libre tras accidente vial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: - El análisis de las evidencias permitió deslindar de responsabilidad a Rogelio N., de 22 años, conductor de una camioneta repartidora de agua purificada involucrada en un accidente vial en el que murió un motociclista en Piedras Negras.

Análisis del accidente

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que los peritajes en tránsito terrestre establecieron que el percance ocurrió por falta de precaución del motociclista Juan Antonio Casas Briones, de 41 años.

La conclusión se sustentó en la revisión de los vehículos, las condiciones del lugar, las declaraciones de testigos y las grabaciones de cámaras de vigilancia, explicó el funcionario.

Con estos elementos, las autoridades determinaron que Rogelio N. no tenía responsabilidad en el accidente, por lo que quedó en libertad. El choque ocurrió en el cruce de las calles Taray y Juan de la Barrera, en el sector Ampliación Acoros, donde Casas Briones se impactó contra la camioneta de reparto.

Conclusiones de la investigación

A consecuencia de las lesiones sufridas, el motociclista fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció. Rodríguez Ríos precisó que la situación jurídica del conductor de la camioneta quedó definida una vez que el perito especializado analizó los indicios y estableció cómo ocurrió el accidente.