Sufre bebé quemaduras al caerle elote hirviendo en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un bebé de apenas tres meses de edad resultó con quemaduras en el pie derecho luego de que, de manera accidental, le cayera un elote hirviendo durante un incidente registrado la noche del miércoles en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con el informe oficial, la pareja regresaba de comprar el alimento cuando, al circular por la calle Mar Muerto, sufrió un percance vial. En medio del incidente, el elote caliente cayó sobre el menor, quien era cargado por la mujer, provocándole las lesiones.

El bebé fue trasladado de inmediato al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica especializada y fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras las investigaciones realizadas se determinó que los hechos ocurrieron de manera accidental, por lo que no se configuró ningún delito.

Llamado a la precaución

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al transportar alimentos o líquidos calientes, especialmente cuando se viaja con menores de edad.