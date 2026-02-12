Vinculan a proceso a dos detenidos tras cateo en ejido Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Las dos personas aseguradas durante un cateo realizado el fin de semana en el ejido Piedras Negras fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro, informó la Fiscalía.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que el juez consideró suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público para dar inicio al procedimiento penal en su contra.

Como parte de la resolución judicial, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que los imputados permanecerán en el Centro Penitenciario de la ciudad en tanto continúan las indagatorias.

En el cateo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron droga, equipos de telefonía celular y cámaras de vigilancia, los cuales quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

El juez fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, tiempo en el que el Ministerio Público deberá reunir y presentar los datos necesarios para fortalecer la carpeta de investigación.