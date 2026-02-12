Consignan a presunto ladrón de baterías en colonia Tierra y Esperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — José Enrique N, de 34 años, fue consignado ante el Ministerio Público tras ser señalado como presunto responsable del robo de baterías de vehículos en el sector Tierra y Esperanza.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia, el detenido enfrenta cargos por los delitos de robo, receptación dolosa y violencia contra miembros de corporaciones de seguridad.

Detalles de la detención

Durante el despliegue policial que derivó en su detención, una patrulla de la Policía Municipal sufrió daños al caer a un arroyo, incidente que también forma parte de las investigaciones.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que se continúa integrando la carpeta de investigación correspondiente y que se espera la comparecencia de las personas afectadas para formalizar las denuncias.

Situación jurídica del imputado

La situación jurídica del imputado será definida por un juez en las próximas horas, una vez analizados los elementos presentados por la autoridad investigadora.