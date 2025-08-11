Cateo en La Esperanza deja detenido, droga y un BMW de lujo asegurado

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. – Un cateo efectuado durante la madrugada de este lunes en la colonia La Esperanza permitió la detención de Juventino N., así como el aseguramiento de un vehículo BMW con placas de Texas, valuado en aproximadamente 4 millones de pesos, y varias dosis de metanfetaminas.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República y la Policía Civil Coahuila. Trascendió que la acción se originó a partir de una denuncia anónima, la cual dio pie a una investigación federal que culminó con la obtención de una orden judicial de cateo.

El operativo incluyó el resguardo de varias calles en torno a la vivienda inspeccionada. Tras concluir, se procedió al traslado del detenido y los objetos asegurados a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación legal en un plazo de 48 horas.