Vuelca tráiler cargado con autopartes en transitado crucero de Eagle Pass
La pesada unidad procedente de California terminó recostada sobre el pavimento al tomar una curva.
EAGLE PASS, TEXAS.– Un tráiler de caja cerrada que transportaba autopartes volcó la tarde del sábado en el transitado crucero del bulevar de Veteranos y la calle Main, en Eagle Pass, sin que se reportaran personas lesionadas.
De acuerdo con la información disponible, la unidad procedía del estado de California y tenía como destino la ciudad de Laredo. El vehículo circulaba por el bulevar de Veteranos cuando, al realizar una maniobra para incorporarse a la calle Main, el peso de la carga provocó que la caja se inclinara y terminara volcada sobre el pavimento.
El conductor y su acompañante resultaron ilesos tras el accidente.
Acciones de la autoridad
Elementos de la Policía acudieron al lugar para controlar el tráfico y coordinar las labores de seguridad en la zona, mientras se realizaban las maniobras para recuperar la mercancía y retirar la pesada unidad con apoyo de una grúa.
Las autoridades estimaron que los trabajos podrían extenderse durante varias horas debido a las dimensiones del vehículo y a la carga transportada.