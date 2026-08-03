Culpan a ciudadanos por crisis de agua en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– A tres meses de que el Gobierno Municipal asumió el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) con el compromiso de corregir las deficiencias del organismo, funcionarios municipales atribuyeron la actual crisis de abastecimiento al incremento en el consumo de agua por parte de la ciudadanía.

¿Qué declaró Daniel Aguilar sobre la crisis de agua?

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, aseguró que solo el 7 por ciento de las colonias presenta baja presión o falta de agua, derivado de la instalación de un nuevo equipo de bombeo y del aumento en la demanda provocado por las altas temperaturas.

Sin embargo, el funcionario no precisó cuántas familias representan ese porcentaje ni estableció una fecha para el restablecimiento total del servicio.

¿Qué dicen los funcionarios sobre el abastecimiento de agua?

Por su parte, Ricardo Aguirre, funcionario municipal, afirmó que SIMAS extrae del río Bravo un volumen de agua superior al necesario para abastecer a la ciudad, pero señaló que parte del problema se debe al desperdicio del recurso por parte de los usuarios.

"Falta conciencia de la ciudadanía en cuanto al consumo de agua", declaró. "Estamos muy sobrados, pero gran parte de ese excedente se pierde porque la gente no la cuida".

Las declaraciones contrastan con el compromiso asumido por el Gobierno Municipal en abril, cuando tomó el control del organismo operador y anunció que en aproximadamente 40 días comenzarían a resolverse las principales deficiencias del sistema.

Tres meses después, Piedras Negras enfrenta una nueva contingencia de suministro durante la temporada de mayor demanda de agua.

El propio Ricardo Aguirre reconoció que algunos trabajos de mantenimiento debieron realizarse antes de la intervención municipal.

"Los mantenimientos se debieron hacer dos, tres o cuatro meses antes", admitió al referirse a la sustitución de equipos de bombeo y otras reparaciones que actualmente se encuentran en proceso.

Impacto en la comunidad: testimonios de los vecinos

Mientras las autoridades atribuyen la situación a factores operativos y al consumo ciudadano, habitantes de las colonias Gobernadores, Praderas, Lomas de Santiago, Olivos, Nueva Imagen, Piedra Angular, Misiones, San Carlos y Oasis denunciaron permanecer hasta tres días sin agua potable y sin recibir abastecimiento mediante pipas.

Los vecinos señalaron que inicialmente se les informó que la suspensión sería de aproximadamente seis horas.

"Me tuve que bañar con agua de garrafón; no hay agua ni para lavar los trastes ni la ropa. Necesitamos que manden pipas porque la situación ya es insoportable", expresó Myriam, vecina afectada.

Por su parte, Leticia Gómez afirmó que la falta del servicio ya afecta las actividades básicas de las familias.

"Tenemos tres días sin una sola gota de agua. No podemos ni hacer del baño porque no tenemos con qué echarle. Si nos hubieran avisado, habríamos almacenado agua, pero no nos dijeron absolutamente nada", manifestó.

Aunque funcionarios municipales aseguraron que continuarán los trabajos hasta estabilizar el sistema, no fijaron una fecha para restablecer por completo el suministro ni garantizaron que la problemática no vuelva a presentarse durante agosto, considerado históricamente el periodo de mayor demanda de agua en Piedras Negras.