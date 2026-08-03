Retiro de barreras en la frontera no incrementa flujo migratorio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Pese al retiro del muro de contenedores instalado en la frontera de Texas y al arrastre de las boyas colocadas sobre el Río Bravo tras las recientes lluvias, el flujo de personas migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos no ha registrado un incremento en la frontera de Piedras Negras, aseguró Miguel Ángel Hernández, mayor del Ejército de Salvación.

El responsable del albergue señaló que, contrario a lo que se preveía, la eliminación de esas barreras físicas no provocó un aumento en el número de personas que buscan llegar al vecino país. "Pensábamos que el retiro de los contenedores o el arrastre de las boyas iba a influir, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que pasó prácticamente desapercibido. No impactó en el crecimiento del flujo migratorio", afirmó.

¿Qué cifras reporta el albergue?

Explicó que actualmente llegan al albergue entre 10 y 15 personas por día, una cifra muy inferior a la registrada en otros periodos de alta movilidad. Indicó que la mayoría de quienes arriban son migrantes que permanecían previamente en la región y que ahora buscan reencontrarse con familiares que permanecen en Estados Unidos.

¿Qué factores influyen en la migración?

Hernández atribuyó la disminución en el flujo migratorio al endurecimiento de las medidas de vigilancia y a las redadas implementadas por las autoridades estadounidenses. "Las personas saben de las redadas que se están realizando del lado estadounidense y eso ya no las motiva a intentar cruzar como ocurría anteriormente", comentó.

Respecto a la permanencia en el albergue, explicó que la mayoría de los migrantes utiliza las instalaciones únicamente como un sitio de descanso antes de continuar su trayecto. "Generalmente llegan, descansan una o dos noches y después se retiran. Algunos permanecen dos o tres días mientras buscan la forma de continuar su camino, pero son muy pocos los que permanecen por más tiempo", explicó.

Añadió que actualmente sólo cuatro o cinco personas residen de manera temporal en el albergue mientras esperan la resolución de trámites migratorios para establecerse legalmente en Piedras Negras. Conforme obtienen sus documentos, señaló, abandonan el refugio para incorporarse a un empleo formal y establecer una vivienda en la ciudad.