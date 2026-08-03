Investiga Fiscalía muerte de hombre de 69 años en clínica privada de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el ingreso de un hombre de 69 años sin signos vitales a una clínica particular ubicada en el fraccionamiento San José.

De acuerdo con la información disponible, durante la madrugada de este sábado, el personal médico del hospital notificó a las autoridades sobre el arribo de una persona sin vida al área de urgencias.

El fallecido fue identificado como Alberto Martínez Rincón, de 69 años.

Investigación de la FGE

Como parte de las primeras investigaciones, familiares informaron a las autoridades que el sexagenario se encontraba bañándose cuando comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladado por sus propios medios al hospital privado. Sin embargo, al llegar ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila (PCC) acudieron al lugar y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Causas del fallecimiento

La Fiscalía informó que el objetivo de la investigación es determinar con precisión la causa del fallecimiento y establecer si se trató de una muerte por causas naturales o si existió algún otro factor.