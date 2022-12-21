Busca SEFIN mejores tasas de interés

Saltillo, Coahuila.- Durante la sesión de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado de Coahuila, celebrada el martes, los diputados integrantes de esta comisión aprobaron un dictamen con relación a la iniciativa de decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, por el que se autoriza al Estado de Coahuila al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública estatal.

La realización de esta comisión contó con la participación del Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, Blas José Flores Dávila, quien a su vez detalló a la comisión que dicha iniciativa busca implementar mejores condiciones de tasas de interés para la deuda pública del Estado y explicó que no se trata de buscar una nueva deuda, ni de ampliar el plazo de la misma.

Cabe hacer mención, que este dictamen será presentado al Pleno del Congreso en la próxima sesión para su correspondiente trámite legislativo.