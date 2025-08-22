La voz en tu colonia: Hunde abandono municipal a colonia Esfuerzo Nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Calles destrozadas, maleza que ya es zacatal y basureros clandestinos: el paisaje cotidiano en la colonia Esfuerzo Nacional exhibe el abandono de los departamentos de Obras Públicas y de Ecología e Imagen Urbana del Municipio, denunciaron vecinos durante un recorrido por la zona.

Las vialidades Durango y la llamada Calle Sin Nombre concentran los daños más severos: baches y grietas que cubren prácticamente toda la carpeta de extremo a extremo. El deterioro complica el tránsito, provoca daños a vehículos y multiplica los riesgos para peatones, señalaron habitantes molestos.

"Desde hace meses no se ven cuadrillas al interior de la colonia realizando bacheo... solo se han enfocado en las orillas, por donde pasan más carros; adentro seguimos igual o peor", reprochó una vecina.

El malestar se agrava en el cruce de Las Américas y Durango, donde, apenas reparado hace un par de meses, el pavimento "ya luce destrozado otra vez", lo que pone en entredicho la calidad de materiales y la efectividad de los trabajos de bacheo que presume el Municipio.

A la par, en Calle Sin Nombre y Plan de Ayala permanece una obra inconclusa de SIMAS: dejaron una alcantarilla destapada sin señalamientos visibles, convirtiéndola en un riesgo latente para automovilistas y peatones.

"Tememos que alguien caiga o que un carro se dañe; además, no es sano tener el registro de drenaje expuesto así", advirtieron colonos, quienes exigieron a la paramunicipal corregir de inmediato.

Otro foco rojo es el terreno baldío ubicado en Calle Sin Nombre y Las Américas, convertido desde hace tiempo en tiradero clandestino por personas ajenas a la colonia.

Pese a reportes reiterados, la práctica persiste. La maleza en el predio ha propiciado la proliferación de insectos y mosquitos, lo que incomoda a quienes lo usan como atajo, especialmente niñas y niños de la Primaria José Guadalupe González en temporada escolar.

Los colonos acusaron que la actual administración, encabezada por Jacobo Rodríguez, no ha atendido desde hace tiempo las necesidades básicas del sector: bacheo integral, desmalezado, control de tiraderos, señalización y seguridad en obras abiertas.

Los habitantes solicitaron al Gobierno Municipal un plan público de intervención por etapas, con fechas, responsables y materiales a emplear, así como supervisión vecinal para evitar trabajos de mala calidad que se deshacen en semanas.

También pidieron a Ecología e Imagen Urbana operativos contra tiraderos, limpieza del predio baldío y sanciones a quienes arrojen basura.

Mientras tanto, vecinos de la colonia Esfuerzo Nacional siguen esperando algo elemental: que el Ayuntamiento cumpla con su deber.