Busca Fiscalía prisión para conductor ebrio que arrolló a motociclista

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia analiza apelar las medidas cautelares impuestas a Ignacio N., de 28 años, acusado de homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad y arrollar a un motociclista que posteriormente murió en el hospital.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la representación social busca que se revisen las condiciones impuestas al acusado, luego de que un juez de control determinara que continuara su proceso en libertad.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en el libramiento Manuel Pérez Treviño, a la altura de la colonia SUTERM, donde el conductor de una Jeep Rubicon con placas de Texas embistió a Adrián Roque, de 28 años. La víctima fue hospitalizada, pero murió debido a las lesiones sufridas.

El Ministerio Público integró a la carpeta de investigación los peritajes de tránsito terrestre, la necropsia de ley, las entrevistas de testigos y la denuncia de las víctimas indirectas, antes de presentar al imputado ante la autoridad judicial durante el fin de semana.

Como parte de las medidas cautelares, el juez estableció la presentación periódica y la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares, condiciones que permiten al acusado permanecer en libertad mientras continúa el proceso.

Medidas cautelares y apelación

Gómez Rodríguez señaló que la Fiscalía no está conforme con la resolución y estudia interponer un recurso de apelación para solicitar medidas más restrictivas, incluida la posibilidad de que el imputado permanezca internado en el penal de la ciudad.

Mientras se determina si procede la impugnación, el Ministerio Público continuará recabando datos de prueba para fortalecer el expediente y, de ser necesario, solicitar una nueva audiencia.