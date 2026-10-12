Muere bebé por complicaciones médicas; Fiscalía descarta maltrato

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Las enfermedades que padecía desde su nacimiento provocaron la muerte de Ian Alexander N., un bebé de apenas 20 días de nacido, caso en el que la Fiscalía General de Justicia descartó indicios de maltrato infantil u omisión de cuidados.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el fallecimiento fue reportado este fin de semana por un hospital de la localidad, lo que movilizó a agentes de Investigación Criminal para realizar las diligencias correspondientes.

Como parte de las actuaciones, los agentes inspeccionaron el cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicó la necropsia de ley para determinar las causas del deceso.

Causas del fallecimiento

El estudio estableció que el menor murió por un shock cardiogénico secundario a insuficiencia ventricular. Además, contaba con un diagnóstico previo de insuficiencia respiratoria grave y otras enfermedades que presentaba desde su nacimiento.

El funcionario señaló que, durante las entrevistas ministeriales, los padres explicaron que el bebé nació con una enfermedad que le había generado diversas complicaciones de salud.

Resultados de la investigación

Los resultados de la necropsia no revelaron signos de violencia ni indicios del síndrome del niño maltratado, por lo que las autoridades descartaron que la muerte estuviera relacionada con alguna conducta delictiva.

Una vez que se determinó la causa del fallecimiento y se entregó el cuerpo a sus familiares, la Fiscalía dio por concluida la carpeta de investigación, precisó Gómez Rodríguez.