Busca salud detectar depresión con atención psicológica

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 cuenta con servicios de atención psicológica y mecanismos de detección de problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, para brindar apoyo oportuno a la población de Piedras Negras y la región.

Importancia de la Detección Temprana

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la dependencia, informó que el departamento de Psicología realiza una búsqueda intencionada de casos mediante encuestas y pruebas de detección, con el propósito de identificar a personas que requieran atención especializada.

El funcionario advirtió sobre la importancia de detectar oportunamente estos padecimientos, debido a que pueden agravarse y, en determinadas circunstancias, asociarse con conductas suicidas.

Explicó que la población puede acudir a su centro de salud correspondiente para solicitar atención, ya que la Jurisdicción Sanitaria dispone de un programa de psicología itinerante, mediante el cual un profesional de la salud mental visita las unidades médicas para atender a los pacientes, previa cita.

Baeza Díaz también exhortó a las familias a mantenerse atentas a cambios en el comportamiento de sus integrantes, como el aislamiento o alteraciones en su conducta, y buscar orientación profesional cuando identifiquen señales de alerta.

Recursos Disponibles para la Atención Psicológica

"Si detectan alguna alteración en el comportamiento, aislamiento de uno de sus hijos, de su esposa, del esposo o algún miembro de la familia, pueden acudir a su centro de salud", señaló.

Añadió que el Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez cuenta con servicio de Psiquiatría para la valoración y atención de casos específicos que requieran una evaluación especializada.