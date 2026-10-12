Fiscalía ajustará acusación por atropellamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado (FGE) modificará la clasificación del caso de Emilio Fuentes Baltasar, de 58 años, quien falleció durante el fin de semana tras permanecer hospitalizado por las lesiones que sufrió al ser atropellado en el par pial Román Cepeda, a la altura del ejido Piedras Negras.

El deceso representa un cambio en el proceso penal contra Héctor Manuel N., de 29 años, quien conducía la motocicleta involucrada en el accidente ocurrido a finales de septiembre. El caso se seguía por lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte, de naturaleza culposa, pero ahora se prevé una acusación por homicidio culposo.

Modificación de la acusación

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que agentes de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicó la necropsia de ley.

El dictamen médico estableció que la muerte estaría relacionada con las lesiones sufridas durante el atropellamiento, por lo que el resultado deberá integrarse a la carpeta de investigación.

El funcionario explicó que el Ministerio Público también recabará las entrevistas correspondientes durante la investigación complementaria para formalizar la nueva clasificación jurídica de los hechos.

Proceso de investigación

Una vez integrados los elementos, el conductor deberá comparecer ante la autoridad ministerial. Si no se alcanza un acuerdo, el expediente podría judicializarse para que un juez determine su situación legal.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.