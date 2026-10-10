Arde auto en el centro por aparente corto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un probable cortocircuito habría provocado el incendio de un automóvil Chrysler PT Cruiser la mañana de este sábado, en el cruce de las calles Padre de las Casas y Abasolo, en la Zona Centro de Piedras Negras.

El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque ocasionó daños materiales en el compartimiento del motor.

Origen del incendio

El incendio ocurrió frente a una tienda OXXO, donde comenzó a salir una considerable cantidad de humo del área del motor, lo que alertó sobre el riesgo de que el fuego se propagara a otras partes de la unidad.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

A su llegada, los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar mayores daños al vehículo, además de reducir los riesgos para las personas que se encontraban en el sector.

De acuerdo con los primeros indicios, una posible falla en el sistema eléctrico habría originado el siniestro. Sin embargo, no se informó oficialmente si esta fue la causa definitiva del incendio.