Buscan en Allende a adolescente de 17 años desaparecido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un adolescente de 17 años, identificado como Mauricio Gómez Herrera, es buscado por autoridades estatales luego de que sus familiares reportaran su desaparición en el municipio de Allende.

De acuerdo con la denuncia presentada, el menor fue visto por última vez el pasado 25 de julio en la colonia El Manantial. Al perder comunicación con él y desconocer su paradero, sus familiares acudieron el 29 de julio ante las autoridades para formalizar el reporte.

Acciones de la autoridad

Tras recibir la denuncia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, iniciaron las investigaciones para establecer el paradero del adolescente.

Como parte de las primeras diligencias, los agentes realizan recorridos y verificaciones en hospitales, además de recabar información entre familiares, amistades y personas cercanas que pudiera aportar datos para su localización.

Solicitud de apoyo a la ciudadanía

La familia de Mauricio Gómez Herrera solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita ubicarlo. Los datos pueden reportarse al sistema de emergencias 911, al número de denuncia anónima 089 o directamente ante la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades exhortaron a la población a compartir únicamente información verificada y confirmar que la ficha de búsqueda permanezca activa antes de difundirla, con el fin de evitar rumores o datos sin sustento.