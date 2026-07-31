PRI de Piedras Negras alista venta de útiles escolares a bajo costo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Piedras Negras anunció que prepara una venta de útiles escolares a bajo costo para la segunda quincena de agosto, como parte de las acciones de apoyo por el próximo regreso a clases.

El presidente del comité, Nicanor Moyeda, informó que la actividad está prevista para realizarse entre la tercera y cuarta semana de agosto; sin embargo, precisó que aún no se han definido las fechas ni los horarios de atención.

"Como todos los años, en el PRI tenemos ya planeado el regreso a clases. Tendremos la venta de útiles escolares a bajo costo y también algunas dinámicas para apoyar la economía familiar", declaró.

La venta de útiles escolares se llevará a cabo entre la tercera y cuarta semana de agosto, según Nicanor Moyeda.

De acuerdo con el dirigente, el programa busca ofrecer una alternativa de ahorro a las familias que durante esta temporada deben adquirir cuadernos, mochilas y otros materiales solicitados por las instituciones educativas.

No obstante, el comité aún no ha informado qué artículos estarán disponibles, los precios que tendrán ni el límite de compra por familia.

El programa busca ofrecer alternativas de ahorro a las familias que deben adquirir materiales escolares.

También permanecen pendientes de definir la sede de la venta, los requisitos para acceder al programa y si estará abierta al público en general o dirigida a sectores específicos.

El anuncio corresponde exclusivamente al Comité Municipal del PRI. En la información difundida no se menciona la participación de dependencias de los gobiernos municipal, estatal o federal.

Aún no se han definido los artículos disponibles ni los precios para la venta de útiles escolares.

El organismo indicó que en los próximos días dará a conocer los detalles operativos del programa, con el fin de que las familias conozcan la oferta y comparen costos antes del inicio del ciclo escolar.