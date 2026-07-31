CECyTEC Militarizado de Piedras Negras espera definición tras anuncio de cierre de planteles militarizados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El CECyTEC Militarizado "Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl Corona", de Piedras Negras, permanece a la espera de las determinaciones que emitan las autoridades educativas, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dispusiera el cierre de todas las escuelas con modalidad militarizada en el país antes del próximo 31 de agosto.

Walter Márquez Ibarra, director del plantel ubicado al norte de la ciudad, a un kilómetro del Cuartel del XII Regimiento de Caballería Motorizada, informó que hasta el momento no han recibido instrucciones oficiales sobre el impacto que tendrá la medida federal en la institución.

"Ahorita todavía no tenemos información al respecto. Lo que sé es que mis autoridades escolares están trabajando en eso. La indicación que tengo es esperar a que ellos nos den instrucciones para, en su momento, comunicarlas a ustedes y a la comunidad estudiantil", declaró.

El directivo señaló que el plantel permanecerá atento a las directrices que emitan las autoridades educativas y aseguró que, una vez que exista una definición oficial, ésta será informada oportunamente a los medios de comunicación y a las familias de los estudiantes.

La preparatoria militarizada de Piedras Negras comenzó a construirse en octubre de 2017. El arranque de la obra fue encabezado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, y el entonces alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston.

El plantel inició operaciones en noviembre de 2019 bajo el esquema del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC), durante las administraciones del entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y del entonces alcalde Claudio Mario Bres Garza.