Confirman que guardia se quitó la vida en centro comercial de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado confirmó que el guardia de seguridad localizado sin vida la mañana del viernes en un centro comercial en construcción, sobre el bulevar República, murió por suicidio, tras concluir las primeras diligencias ministeriales.

La víctima fue identificada como Hugo Daniel N., de 41 años, empleado de la empresa CEPROC y residente de la colonia Los Laureles, en Piedras Negras.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando trabajadores del complejo solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar al vigilante inconsciente. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acordonaron el área para permitir las labores de peritos y agentes ministeriales.

Acciones de la autoridad

Tras el análisis de los indicios recabados en el lugar, la autoridad ministerial determinó que se trató de un suicidio y descartó la participación de terceras personas.

Detalles confirmados

Con este caso, suman 28 suicidios registrados en Piedras Negras durante 2026, de acuerdo con el registro preliminar de las autoridades.