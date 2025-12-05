Avanzan viento en popa permisos para la barda de Ferromex a pesar del riesgo real...

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— A pesar de que el permiso para la construcción de la barda de confinamiento de Ferromex fue otorgado desde septiembre, sin contar entonces con los estudios hidrológicos, el Municipio de Piedras Negras mantiene el impulso al proyecto, el cual podría tener impacto directo en zonas vulnerables a inundaciones.

¿Qué implicaciones tiene la barda de confinamiento?

El alcalde Jacobo Rodríguez aseguró este jueves que el proyecto del drenaje pluvial ya fue presentado a vecinos colindantes y que éstos dieron su aval para que la obra arranque.

"Ya les mostraron el proyecto del drenaje pluvial, ya están de acuerdo... prácticamente nada más falta que arranquen", declaró.

Sin embargo, hasta el momento los estudios hidrológicos no han sido hechos públicos, pese a tratarse de una obra con implicaciones urbanas de alto riesgo. Documentos oficiales confirman que, cuando el permiso fue autorizado en septiembre pasado, Ferromex aún no había entregado los análisis técnicos necesarios para determinar el impacto del escurrimiento pluvial.

Acciones del alcalde sobre el drenaje pluvial en Piedras Negras

La confirmación de que la autorización se concedió antes de contar con la información indispensable ha generado señalamientos sobre la supervisión municipal y la rapidez con la que se validó un proyecto de alto impacto sin un sustento técnico completo.

Habitantes del sector advierten que, aunque algunos vecinos fueron informados recientemente, el proceso carece de transparencia, ya que los estudios no han sido sometidos a revisión pública ni socializados con el resto de la comunidad.

Pese a ello, el alcalde reiteró que todo se encuentra listo para iniciar la obra.

"Ya todos estamos en el mismo canal", afirmó, sin precisar cuándo se darán a conocer los estudios técnicos ni la fecha formal de arranque, mientras personal de Ferromex ya realiza excavaciones preliminares en la zona.