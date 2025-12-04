Cateo en la colonia Central deja una detenida y decomiso de droga en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, ejecutaron la mañana de este jueves una orden judicial de cateo en dos casas ubicadas en la calle E, entre las vialidades Aeropuerto y Dolores, en la colonia Central de Piedras Negras.

Durante la inspección, las corporaciones decomisaron cristal, mariguana y otros artículos, además de detener a una mujer identificada como Evelin Yamileth "N", de 31 años. La detenida tenía consigo a una bebé de meses de edad, quien fue asegurada y trasladada a resguardo de la PRONNIF.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

La detención se realizó en la colonia Central de Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que las acciones derivan de reportes ciudadanos anónimos que denuncian la operación de posibles puntos dedicados a la venta de droga en la zona.