Activan búsqueda de tres personas desaparecidas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila activó fichas de localización para tres personas reportadas como desaparecidas en Piedras Negras, entre ellas un adolescente de 15 años, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos y fechas.

Los reportes corresponden a Nelson Adonay Blancos Paulino, de 25 años; Rosa Fabiola Sánchez Montoya, de 24 años, y Edgar Alejandro Durán Muzquiz, de 15 años.

Detalles confirmados

El caso más reciente es el de Nelson Adonay Blancos Paulino, originario de El Salvador, quien fue visto por última vez el 7 de septiembre. De acuerdo con la ficha de búsqueda, mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión robusta, tez morena, cabello corto negro y ojos café oscuro.

Como señas particulares presenta diversos tatuajes, entre ellos las leyendas "KELI JANETE" y "YENU CANTU", además de una figura de águila.

En otro de los casos, Rosa Fabiola Sánchez Montoya fue vista por última vez el 3 de septiembre, luego de salir de su domicilio, ubicado en el sector Valle Norte, con la intención de solicitar empleo como guardia de seguridad. Desde entonces, sus familiares perdieron comunicación con ella.

La joven mide aproximadamente 1.56 metros, es de complexión robusta, tez morena, cabello lacio negro y ojos café oscuro. Tiene un tatuaje de la Santa Muerte detrás de la oreja izquierda y otro con el nombre "ISIDRO" en el antebrazo derecho.

Al momento de ser vista por última vez, vestía pantalón, playera y tenis de color negro.

Acciones de la autoridad

El tercer reporte corresponde a Edgar Alejandro Durán Muzquiz, de 15 años, quien fue visto por última vez el 5 de septiembre, luego de que presuntamente salió durante la madrugada con un amigo y ya no regresó a su domicilio.

El adolescente mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello corto castaño y ojos café oscuro. Como característica particular presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la frente, además de varios tatuajes en el brazo y la mano derechos.

Al momento de su desaparición vestía playera negra, shorts azules y tenis negros, y llevaba consigo un rosario de la Santa Muerte.

Ante los tres reportes, la Comisión de Búsqueda de Coahuila pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer el paradero de las personas.

Los datos pueden proporcionarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, así como mediante las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada directamente a las instancias correspondientes, a fin de contribuir a las labores de localización.