Muere joven migrante hondureño tras ser hospitalizado por severa deshidratación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven migrante de origen hondureño murió durante las primeras horas de este martes, luego de ser trasladado al Hospital General Salvador Chavarría con un cuadro severo de deshidratación.

El fallecido fue identificado como Brayan Miguel Pérez Ramos, de 20 años, quien ingresó al nosocomio alrededor de las 23:26 horas del lunes a bordo de un vehículo particular. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, fue llevado por su pareja para recibir atención médica.

¿Qué causó la muerte de Brayan Pérez?

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el joven murió a consecuencia de la deshidratación y señaló que esta pudo estar relacionada con síntomas derivados de un golpe de calor.

El funcionario precisó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que, de manera preliminar, se descartó que el fallecimiento estuviera relacionado con algún hecho violento.

Acciones de la autoridad tras el deceso

Rodríguez Ríos señaló que las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del deceso y cumplir con los procedimientos legales para la disposición de los restos.

El caso ocurre en medio de las elevadas temperaturas que se han registrado en la región fronteriza, condiciones que pueden favorecer cuadros de deshidratación y golpe de calor, particularmente entre personas expuestas durante periodos prolongados a las altas temperaturas.