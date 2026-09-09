Abuso sexual a menores lleva a dos hombres ante juez

PIEDRAS NEGRAS.- Dos hombres señalados por delitos de carácter sexual cometidos contra menores de edad enfrentan procesos judiciales distintos, luego de que la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión en su contra por hechos registrados en diferentes colonias de la ciudad.

Uno de los casos corresponde a José Alfredo N, de 49 años, acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor, por hechos ocurridos en la colonia Año 2000. Tras su detención, fue presentado ante un juez, quien determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras durante el desarrollo de la investigación complementaria.

El plazo concedido para el cierre de la carpeta de investigación será de un mes, por lo que posteriormente se llevará a cabo una nueva audiencia para continuar con el procedimiento.

El segundo detenido es Ever Nahúm N, de 42 años, señalado por los delitos de violación impropia y corrupción de menores, relacionados con hechos ocurridos en la colonia Los Olivos.

Durante su audiencia inicial, Ever Nahúm decidió no declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica. Por ello, el juez programó una nueva audiencia para el 11 de septiembre, fecha en la que se definirá si es vinculado a proceso.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que ambos mandamientos de captura fueron cumplimentados por delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores.

"Uno de ellos se queda en prisión preventiva, se continúa con el plazo de investigación complementaria. La otra persona solicitó la duplicidad del término para resolver su situación jurídica", explicó.

El funcionario agregó que, en el caso del segundo detenido, será hasta la audiencia del próximo 11 de septiembre cuando se determine si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.