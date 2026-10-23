Embestida de caballo deja daños a vehículo y un lesionado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un caballo que corría desbocado embistió un automóvil la noche del jueves sobre el Bordo Norte, a la altura de la colonia Malvinas, causando daños considerables en la carrocería y el parabrisas. El conductor resultó ileso, mientras que el animal sufrió una grave lesión en el cuello y presuntamente murió.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Nissan Versa llegó al cruce con Camino Viejo al Moral y advirtió que tres caballos se aproximaban directamente hacia su vehículo. Debido a la estrechez del camino y a la falta de espacio para orillarse, el automovilista detuvo la marcha para intentar evitar el impacto.

Sin embargo, uno de los animales golpeó la parte frontal del costado izquierdo del automóvil y estuvo a punto de caer sobre la unidad. La colisión provocó daños materiales en el vehículo y dejó al caballo con una herida severa en el cuello, que le ocasionó una abundante pérdida de sangre.

Responsabilidad del propietario

Tras los hechos, elementos policiacos detuvieron a una persona señalada como presunta propietaria de los animales, quien sería puesta a disposición del Ministerio Público para que se determine su posible responsabilidad y se resuelva su situación legal.