Investigan presunto abuso contra menor de 13 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una denuncia presentada por la madre de una adolescente de 13 años derivó en una investigación de la Fiscalía General del Estado por un presunto caso de abuso sexual, en el que se señala a un hombre de 24 años.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la querella fue interpuesta ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, luego de que la madre detectara un moretón en el cuello de su hija cuando ambas se encontraban en su domicilio, en la colonia Villas del Carmen.

Al preguntarle sobre la marca, la adolescente, identificada como Sara N., le contó que había acudido a un parque en compañía de una amiga, donde presuntamente fue abordada por un tío de esta última, identificado como Luis Eduardo N..

De acuerdo con el relato proporcionado a las autoridades, el hombre comenzó a besarla y después habría realizado tocamientos en sus partes íntimas. La menor manifestó su molestia y posteriormente contó lo sucedido a su madre, quien acudió a denunciar los hechos.

Gómez Rodríguez indicó que se abrió una carpeta de investigación para recabar y analizar los datos de prueba que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si se configura el delito de abuso sexual.

Precisó que, una vez reunidos los elementos necesarios, se buscará obtener el mandamiento legal correspondiente para proceder contra el señalado, quien hasta el momento no ha sido detenido.