Fallece enfermera Renée Leticia N. tras varios días hospitalizada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Renée Leticia N., de 24 años, enfermera de la Secretaría de Salud adscrita a la Jurisdicción Sanitaria 01, falleció la mañana de este viernes en el Hospital General Salvador Chavarría, donde permanecía internada en estado grave tras sufrir una volcadura el pasado 20 de octubre.

La trabajadora de la salud viajaba junto con tres compañeras rumbo a Hidalgo, Coahuila, para participar en el programa de atención al adulto mayor de la Secretaría de Salud, cuando el vehículo Dodge Attitude en el que se trasladaban volcó a la altura del kilómetro 73.

Detalles del accidente

A consecuencia del accidente, Renée Leticia sufrió múltiples fracturas y lesiones severas en el cráneo, por lo que desde el día del percance permanecía en el área de cuidados intensivos.

Consecuencias del siniestro

Pese a la atención médica recibida, su estado de salud no logró mejorar y finalmente perdió la vida. Autoridades de la Fiscalía confirmaron el fallecimiento y señalaron que la joven era quien conducía el vehículo al momento del accidente.