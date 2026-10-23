Gobierno de Coahuila impulsa ampliación del Puente Internacional 2 con Eagle Pass

Gobierno de Coahuila mantiene las gestiones para avanzar en la ampliación del Puente Internacional 2 entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas, proyecto considerado estratégico para fortalecer la relación económica y el intercambio comercial entre ambas ciudades, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que existe coordinación con autoridades de Eagle Pass para impulsar la obra, aunque no precisó plazos para su ejecución.

Avances en la Ampliación del Puente Internacional 2

En materia de desarrollo industrial, indicó que se revisan los alcances del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la construcción de nuevos parques industriales en Coahuila, a fin de determinar si se trata de Polos de Desarrollo promovidos por el Gobierno federal o de proyectos privados. Jiménez Salinas explicó que ambas modalidades tendrían presencia en la entidad.

Sin embargo, reconoció que los trámites para concretar los Polos de Desarrollo de las regiones Centro y Carbonífera han avanzado lentamente.

Respecto al puente internacional, destacó que los ingresos generados por esta infraestructura, tanto en el lado mexicano como en el estadounidense, representan recursos públicos que contribuyen al financiamiento de obras, programas y acciones en beneficio de la población.

Iniciativas para el Empleo en Piedras Negras

El gobernador también mencionó iniciativas para impulsar el empleo en Piedras Negras, entre ellas la participación de Trabajando por Piedras Negras, proyecto que reúne esfuerzos de ciudadanos, empresarios y organismos de la sociedad civil. Finalmente, adelantó que próximamente se darán a conocer nuevos anuncios relacionados con la generación de empleo, sin precisar detalles adicionales.