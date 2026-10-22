Anuncia Estado 312 MDP para Piedras Negras en obras y programas

Gobierno de Coahuila anunció una inversión de 312 millones de pesos para Piedras Negras, mediante dos programas que contemplan obras de infraestructura, becas educativas y laborales, mejoras en escuelas y apoyos para personas con discapacidad.

Durante el arranque de En Equipo Le Entramos y Trabajando por Piedras Negras, el gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que 215 millones de pesos corresponden al primero, mientras que otros 97 millones se destinarán a la iniciativa que reúne al Gobierno estatal, el Congreso local, empresarios, organismos de la sociedad civil y ciudadanos.

El mandatario indicó que los recursos se ejercerán a partir de octubre de 2026 y durante el primer semestre de 2027.

De los 97 millones de pesos contemplados para Trabajando por Piedras Negras, se anunciaron 50 millones para becas de empleo, 25 millones para atender necesidades de los planteles educativos, 20 millones para becas escolares y 2 millones para aparatos funcionales destinados a personas con discapacidad.

También se informó sobre la entrega de 600 becas especiales para madres solteras o personas con discapacidad, sin que en el anuncio se precisara si estas forman parte de alguno de los montos anteriores.

Jiménez Salinas señaló que la iniciativa surgió a partir de conversaciones con representantes de la sociedad civil y el sector empresarial, quienes plantearon coordinar esfuerzos con el Estado para impulsar proyectos de empleo, educación y apoyo social. Por separado, el programa En Equipo Le Entramos contempla recursos para obras y acciones en el municipio.

El gobernador mencionó la continuidad de los trabajos en la Ruta Fiscal, la construcción de infraestructura educativa y la aplicación de programas de mejora en colonias, barrios y ejidos. El mandatario sostuvo que la coordinación entre autoridades y sociedad permitirá ampliar las acciones en beneficio de los habitantes de Piedras Negras.

Durante su mensaje, también destacó la participación de la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal Pérez, y del diputado local Guillermo Ruiz Guerra en las gestiones para impulsar la iniciativa ciudadana. Al evento asistieron, además, el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn;

el senador Gabriel Elizondo, y el empresario local Héctor Rodríguez López, entre otros representantes de los sectores público y privado. El gobernador afirmó que Piedras Negras tiene potencial para continuar su desarrollo y llamó a mantener la colaboración entre ciudadanos, empresarios y autoridades para concretar proyectos en beneficio de la ciudad.