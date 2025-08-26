Cae presunto agresor en colonia Doctores

Piedras Negras. – Agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Andrés "N.", señalado como presunto responsable de la agresión contra Ramón Gilberto Villarreal Norato en la colonia Doctores.

De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, el detenido fue puesto a disposición de un juez, ante quien se llevó a cabo la audiencia inicial.

Durante la diligencia, Andrés "N." se reservó su derecho a declarar y, por medio de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo miércoles 27 cuando se reanude la audiencia para definir su situación jurídica.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación, pues no se descarta la participación de otras personas en los hechos. Según Gómez Rodríguez, se analizan datos de prueba adicionales que podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión.