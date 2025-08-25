Juez definirá situación legal de seis detenidos por agresión a policías en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Seis personas que fueron aseguradas tras agredir a elementos policiacos en la colonia Hacienda de Luna permanecen a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación legal en los próximos días.

De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de ministerios públicos, los detenidos enfrentan cargos por el delito de lesiones gravísimas . Explicó que el caso ya fue turnado a un juez, quien encabezará una audiencia inicial donde se resolverá si los imputados son vinculados a proceso.

El funcionario señaló que durante la investigación se han integrado pruebas como testimonios de testigos y certificados médicos de la víctima, documentos que serán presentados ante el juez como sustento de la acusación.

Gómez Rodríguez recalcó que, pese a los elementos recopilados, será la autoridad judicial quien tome la decisión final sobre la responsabilidad de los involucrados.



