"El Perico" es vinculado a proceso por violación en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– Un juez de control vinculó a proceso a Pedro "N." , alias El Perico, de 45 años, quien fue detenido tras ser señalado como responsable de la violación de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, en hechos ocurridos en el ejido El Moral .

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que existían elementos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en su contra. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada , por lo que fue internado formalmente en el centro penitenciario de la ciudad .

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación, tiempo en el que se desarrollarán las diligencias complementarias .