Anuncia Manolo inició de ampliación de Puente II y ruta fiscal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que en las próximas semanas iniciarán obras estratégicas en esta frontera, destacando la ampliación de la ruta fiscal que conduce al Puente Internacional Número Dos, así como mejoras clave en infraestructura carretera.
El mandatario informó que ya existe coordinación con el Gobierno Federal para ampliar el Puente Internacional II. Añadió que sostuvo recientemente un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y que el permiso correspondiente "está por salir".
Además de estos proyectos fronterizos, Jiménez Salinas dio a conocer la modernización de la Carretera 57, que incluye la ampliación a cuatro carriles del tramo Saltillo–Monclova, la rehabilitación del tramo Monclova–Sabinas, y también de la Autopista Premier.
"Con la ruta fiscal y los nuevos carriles del Puente Internacional Dos, económicamente va a ser muy bueno para Piedras Negras y la región", aseguró el gobernador.
Jiménez Salinas enfatizó que estas acciones permitirán captar entre un 15 y un 20 por ciento del comercio de exportación que actualmente cruza por Nuevo Laredo, lo que se traduce en más inversión y empleo para Piedras Negras y Acuña.