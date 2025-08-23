Anuncia Manolo inició de ampliación de Puente II y ruta fiscal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas , anunció que en las próximas semanas iniciarán obras estratégicas en esta frontera, destacando la ampliación de la ruta fiscal que conduce al Puente Internacional Número Dos , así como mejoras clave en infraestructura carretera.

El mandatario informó que ya existe coordinación con el Gobierno Federal para ampliar el Puente Internacional II . Añadió que sostuvo recientemente un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum , y que el permiso correspondiente "está por salir" .

Además de estos proyectos fronterizos, Jiménez Salinas dio a conocer la modernización de la Carretera 57 , que incluye la ampliación a cuatro carriles del tramo Saltillo–Monclova , la rehabilitación del tramo Monclova–Sabinas , y también de la Autopista Premier .

"Con la ruta fiscal y los nuevos carriles del Puente Internacional Dos, económicamente va a ser muy bueno para Piedras Negras y la región", aseguró el gobernador.