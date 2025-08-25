Descartan impacto en Piedras Negras por suspensión de visas a operadores de carga

PIEDRAS NEGRAS, Coah.— El anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , sobre la suspensión temporal en la emisión de visas de trabajo para operadores de transporte de carga no tendría repercusiones directas en las empresas de este sector en la región, afirmaron inversionistas locales.

"El creciente número de conductores extranjeros que manejan grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro vidas y socavando el sustento de los camioneros locales", expresó Rubio a través de sus redes sociales, al justificar la medida.

Sin embargo, empresarios del ramo en Piedras Negras señalaron que el impacto sería nulo , ya que la mayoría de los operadores locales únicamente realizan funciones de transferencia en los cruces fronterizos , sin ingresar al interior del territorio estadounidense.

"Aquí la mayoría tenemos solo transfers", comentaron, al explicar que los conductores cruzan la frontera únicamente para entregar o recoger mercancía , sin hacer recorridos prolongados en suelo estadounidense.

Estos trabajadores generalmente cuentan con visas tipo B1/B2 , destinadas a viajes de negocios y turismo , y no con visas de trabajo, por lo que la suspensión anunciada por Rubio no les afectaría directamente .