Cae sujeto que apuñaló a otro en la Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Se complementó una orden de aprehensión en contra de una persona responsable por haber lesionado con arma blanca a Elías Sergio Garibay de 49 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio, cuando el sujeto identificado como Ricardo “N”, alias “La rica”, agredió físicamente a la víctima, ocasionándole heridas que pusieron en peligro su vida. Tuvo daños severos en uno de los pulmones, situación que lo dejo hospitalizado por varios días; actualmente su estad de salud es reportado como estable.

El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, señaló que se recibió la denuncia formal de los hechos, por lo que de inmediato solicitaron la orden de captura por los delitos de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida y agravado por cometerse con ventaja y brutal ferocidad.

“Se cumple un mandamiento de captura de una persona, estamos a la espera de los resultados que arroje la audiencia inicial por lo que pudiera tener prisión preventiva oficiosa o justificada, tenemos pruebas suficientes en torno a este caso”, señaló.