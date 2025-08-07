Muere bebé de 18 días al llegar al Hospital General Salvador Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un bebé de apenas 18 días de nacido perdió la vida este miércoles en el exterior del Hospital General Salvador Chavarría, luego de ser trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja.

El menor, identificado como Gael "N", fue llevado desde su domicilio en la calle Sierra de Arteaga, en el fraccionamiento Los Montes, tras presentar problemas respiratorios, inapetencia y sangrado nasal, según informó su madre, Sandra "N", originaria de Durango y residente de Ciudad Acuña.

A su llegada al nosocomio, los paramédicos realizaron maniobras de valoración dentro de la ambulancia; sin embargo, el bebé ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Norte I, tomó conocimiento de los hechos e inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento, que preliminarmente se atribuyen a problemas respiratorios.