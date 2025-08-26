Caen cinco por intento de robo a unidad de valores en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en un intento de robo a una unidad de valores, ocurrido en el exterior de una tienda Oxxo ubicada en la colonia Montes, en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con reportes oficiales, el hecho se registró cuando un hombre encapuchado descendió de un taxi e intentó apoderarse de la unidad mientras los custodios realizaban maniobras de rutina en el interior del establecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los detenidos enfrentan diversos cargos, aunque se investiga si todos están directamente relacionados con el fallido asalto.

Entre los asegurados se encuentran dos empleados de la propia empresa de valores, identificados como Aarón N., de 43 años, y José N., de 32, quienes enfrentarán cargos por delitos contra las funciones de seguridad.

También fue detenido José Guillermo N., de 26 años, señalado como presunto autor material del intento de robo; así como Jackson Asurim N., de 20, quien presuntamente conducía el taxi que facilitó el traslado del sospechoso. Además, fue aprehendido Alexis N., de 27 años, a quien se investiga por su probable implicación en el caso.

"Será en un plazo máximo de 48 horas cuando un juez determine la situación jurídica de los detenidos y se defina quiénes serán procesados penalmente", precisó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.