Roban nuevamente el CAM 34 de Piedras Negras; piden apoyo a vecinos
El plantel alertó sobre el nuevo atraco y llamó a los habitantes de la zona a reportar cualquier actividad sospechosa.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Centro de Atención Múltiple (CAM) 34 de Piedras Negras fue nuevamente víctima de un robo, por lo que autoridades y personal del plantel solicitaron el apoyo de los vecinos para identificar a los presuntos responsables.
A través de sus redes sociales, la escuela informó sobre el hecho y llamó a quienes viven en los alrededores a mantenerse atentos ante cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones del plantel.
"Nos volvieron a robar", expuso la institución en su publicación, mediante la cual pidió a los vecinos estar pendientes y contribuir al cuidado de las instalaciones.
El CAM 34 señaló que el robo representa una afectación para la comunidad escolar y reiteró la importancia de que los habitantes de la zona colaboren con la vigilancia del inmueble.
Acciones de la autoridad
El plantel destacó que proteger la escuela también significa contribuir a la seguridad de sus alumnos y de toda la comunidad que forma parte del centro educativo.
Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre los objetos sustraídos ni sobre personas detenidas por estos hechos.