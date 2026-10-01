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Piedras Negras

Roban nuevamente el CAM 34 de Piedras Negras; piden apoyo a vecinos

El plantel alertó sobre el nuevo atraco y llamó a los habitantes de la zona a reportar cualquier actividad sospechosa.

Por Exzael Becerril - 01 octubre, 2026 - 12:48 p.m.
Roban nuevamente el CAM 34 de Piedras Negras; piden apoyo a vecinos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Centro de Atención Múltiple (CAM) 34 de Piedras Negras fue nuevamente víctima de un robo, por lo que autoridades y personal del plantel solicitaron el apoyo de los vecinos para identificar a los presuntos responsables.

A través de sus redes sociales, la escuela informó sobre el hecho y llamó a quienes viven en los alrededores a mantenerse atentos ante cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones del plantel.

"Nos volvieron a robar", expuso la institución en su publicación, mediante la cual pidió a los vecinos estar pendientes y contribuir al cuidado de las instalaciones.

El CAM 34 señaló que el robo representa una afectación para la comunidad escolar y reiteró la importancia de que los habitantes de la zona colaboren con la vigilancia del inmueble.

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Acciones de la autoridad

El plantel destacó que proteger la escuela también significa contribuir a la seguridad de sus alumnos y de toda la comunidad que forma parte del centro educativo.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre los objetos sustraídos ni sobre personas detenidas por estos hechos.

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