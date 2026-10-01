Detienen a hombre acusado de intentar asfixiar a su padre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un hombre de 31 años quedó detenido luego de que presuntamente intentara asfixiar a su padre, de 69 años, durante una agresión ocurrida en la colonia Las Palmas.

Edgar Gabriel N. fue asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes acudieron al domicilio durante los primeros minutos de este miércoles, tras recibir el reporte de un conflicto familiar.

Al entrevistarse con Romeo Omar Gonzales Villasana, de 69 años, los agentes detectaron que presentaba diversos golpes. El hombre señaló que había sido agredido por su propio hijo.

Según el relato de la víctima, Edgar Gabriel N. tomó una bolsa de plástico y se la colocó en la cabeza con la intención de que perdiera la vida. El hombre logró zafarse y posteriormente fue golpeado en repetidas ocasiones.

Acciones de la autoridad

Luego de conocer los hechos, los agentes procedieron a la detención del señalado y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial, donde se abrió una carpeta de investigación.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, confirmó que la víctima ya presentó una denuncia formal contra su hijo.

Detalles confirmados

El funcionario señaló que la Fiscalía deberá establecer el o los delitos que correspondan y determinar si el expediente será judicializado dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley.