Lluvia deja seis vehículos varados y una familia evacuada en Piedras Negras
Protección Civil reporta 2.2 pulgadas de precipitación en dos horas; también se registró la caída de un árbol y cierres preventivos.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las lluvias registradas durante la madrugada del miércoles dejaron seis vehículos varados, un árbol derribado y una familia evacuada, de acuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos.
Ari Hernández, comandante de la corporación, informó que en un lapso de aproximadamente dos horas se acumularon 2.2 pulgadas de lluvia, por lo que se mantuvo vigilancia en distintos sectores y se realizaron cierres preventivos en vialidades consideradas de riesgo para los automovilistas.
"Se presentó un acumulado de 2.2 pulgadas en un lapso de dos horas; con suficiente tiempo de anticipación estuvimos preparándonos ante la llegada de esta lluvia y salimos al cierre preventivo de algunas vialidades", señaló.
Hernández explicó que, como ocurre durante otros episodios de lluvia, algunos conductores volvieron a retirar o abrir los cierres instalados por las autoridades, por lo que el personal tuvo que acudir nuevamente para restablecerlos.
La corporación también atendió a una familia de la colonia Bravo que solicitó apoyo luego de quedarse sin energía eléctrica en su sector.
Pese a las afectaciones, no se reportaron personas lesionadas.
El comandante reiteró el llamado a los automovilistas a respetar los cierres preventivos y evitar circular por zonas de riesgo, debido a que se prevé que las lluvias continúen.